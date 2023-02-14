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14:31, 14 февраля 2023Силовые структуры

В России отметили рост попыток терактов со стороны украинских спецслужб

СКР и ФСБ рассказали о росте террористических посягательств со стороны спецслужб Украины

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На заседании Национального антитеррористического комитета России рассказали о росте числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб за время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Попытки терактов направлены на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, а также органы власти и военной инфраструктуры России. Также украинские спецслужбы развернули пропагандистскую компанию, нацеленную на вовлечение молодых людей в террористическую деятельность.

Отмечается, что в мероприятии под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова приняли участие глава СКР Александр Бастрыкин и полномочные представители президента России в федеральных округах, а также представители спецслужб и правоохранительных органов.

На заседании были рассмотрены вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность.

1 февраля сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке терактов на железной дороге в Свердловской области.

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Азамат Асланов
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