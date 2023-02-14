Российский губернатор предложил снизить тарифы на электроэнергию в регионе

Губернатор Куйвашев предложил снизить тариф на электроэнергию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил снизить тарифы на электроэнергию в регионе. Об этом сообщил областной департамент информационной политики, передает ТАСС.

По информации агентства, речь идет прежде всего о снижении индикативной цены на электроэнергию. Это позволит в итоге снизить тарифы и плату за электричество для жителей, отметили в департаменте.

Уточняется, что для регионов России индикативную цену устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом для Свердловской области она почти ежегодно индексируется, этот показатель для региона является самым высоким в России.

Ранее производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» на совещании в Минэкономики России в конце 2022 года предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час.