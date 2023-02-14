Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу

Житель Уфы на спор проглотил два 8-сантиметровых гвоздя и чуть не умер

Житель Уфы поспорил с приятелем и проглотил 8-сантиметровые гвозди, после чего попал в больницу и чуть не умер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уточняется, что россиянин почувствовал резкую боль в области живота, тошноту, сухость во рту, слабость и еще ряд других острых симптомов, и вызвал скорую помощь. При обследовании врачи увидели нарушение целостности стенок кишечника.

«На компьютерной томографии также обнаружили признаки перфорации толстой кишки, сопровождающиеся выходом кишечного содержимого в брюшную полость» — сообщил Рахматуллин.

Инородные тела извлекли, но врачам пришлось удалить примерно половину толстой кишки пациента. Его уже выписали, сейчас уфимец на амбулаторном лечении.

Ранее в Новосибирской области россиянин выпил на спор бутылку водки, впал в кому и умер.