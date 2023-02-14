Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 14 февраля 2023Россия

Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу

Житель Уфы на спор проглотил два 8-сантиметровых гвоздя и чуть не умер

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Уфы поспорил с приятелем и проглотил 8-сантиметровые гвозди, после чего попал в больницу и чуть не умер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уточняется, что россиянин почувствовал резкую боль в области живота, тошноту, сухость во рту, слабость и еще ряд других острых симптомов, и вызвал скорую помощь. При обследовании врачи увидели нарушение целостности стенок кишечника.

«На компьютерной томографии также обнаружили признаки перфорации толстой кишки, сопровождающиеся выходом кишечного содержимого в брюшную полость» — сообщил Рахматуллин.

Инородные тела извлекли, но врачам пришлось удалить примерно половину толстой кишки пациента. Его уже выписали, сейчас уфимец на амбулаторном лечении.

Ранее в Новосибирской области россиянин выпил на спор бутылку водки, впал в кому и умер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и показала жировые складки на теле
Девушка пожаловалась на склоняющего ее к свободным сексуальным отношениям парня
Саудовская Аравия впервые помогла властям Сирии
Российские производители микроэлектроники попросили денег
Известному комику «объявили» о задержании на концерте и испугали его
Случайно застрелившему сына на охоте россиянину вынесли приговор
Появились детали задержания напавшего с топором на детей школьника из Казахстана
Груженный зажигалками автомобиль загорелся на трассе под Москвой
Прожившие в браке 70 лет супруги раскрыли секрет счастливой совместной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.