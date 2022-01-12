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Россиянин выпил на спор бутылку водки, впал в кому и умер

В Новосибирской области мужчина умер после того, как выпил на спор бутылку водки

Фото: Shutterstock

В Новосибирской области россиянин умер после того, как на спор выпил бутылку водки. Об этом сообщил источник KP.RU.

По его словам, мужчина впал в кому после госпитализации в Чулымскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у него острую сердечную недостаточность, россиянин скончался.

После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в городе Сысерть в Свердловской области россиянка умерла в отделении полиции после того, как ее задержали за кражу бутылки водки. Ранее она была судима за побои и дважды за кражу.

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Анастасия Шейкина
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