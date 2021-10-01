Россиянка умерла в полицейском участке после задержания из-за бутылки водки

В Сысерти Свердловской области 51-летняя женщина скончалась в полиции после кражи водки

В городе Сысерть в Свердловской области россиянка умерла в отделении полиции после того, как ее задержали за кражу бутылки водки. Об этом сообщает E1.RU.

51-летняя россиянка ранее была судима за побои и дважды за кражу. 26 сентября она пыталась украсть из магазина бутылку водки. В полицейский участок ее доставили сотрудники Росгвардии, после чего на женщину составили протокол.

«В период нахождения в отделе полиции гражданка пожаловалась на неожиданную боль в области груди, в связи с чем была сразу вызвана бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пациентку, сделали укол, но не госпитализировали, разрешив оставить ее под стражей», — заявил глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

По его словам, во время обхода камер сотрудники отделения обнаружили умершую россиянку. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следственный комитет России начал проверку.

Ранее мужчина погиб в полицейском участке после кражи бутылки водки в Пскове. Он выпрыгнул из окна отдела полиции и разбился насмерть. До этого россиянин неоднократно привлекался к ответственности за правонарушения.