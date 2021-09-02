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Россиянин насмерть забил родного брата бутылкой водки из-за долга

Житель Омской области до смерти забил родного брата бутылкой из-под водки после ссоры
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Фото: Depositphotos

В одном из сел Омской области мужчина насмерть забил родного брата бутылкой из-под водки в ходе ссоры. Уточняется, что конфликт между родственниками начался из-за долга. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следствия, у 62-летнего россиянина в середине августа во время застолья возник конфликт с потерпевшим.

«Он нанес пустой стеклянной бутылкой из-под водки около 10 ударов по голове и груди потерпевшего. Когда подозреваемый понял, что брат скончался, его тело вывез в багажнике собственного автомобиля и закопал в лесном массиве в окрестностях села», — говорится в сообщении ведомства.

В правоохранительные органы обратился сын погибшего, который не мог застать отца дома. Вместе с тем он обнаружил следы крови в квартире.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело на контрактника, который насмерть забил бордюрным камнем россиянина, помешавшего ему избивать прохожих. Известно, что шестеро его сослуживцев фигурируют в качестве свидетелей.

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