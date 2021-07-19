На забившего россиянина насмерть контрактника завели уголовное дело

Военные следователи возбудили уголовное дело на контрактника, который насмерть забил бордюрным камнем россиянина, помешавшего ему избивать прохожих. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным издания, шестеро его сослуживцев фигурируют в качестве свидетелей.

Ранее сообщалось, что в городе Ельня Смоленской области шестеро тувинцев, служивших в местном военном городке, напали на нескольких случайных прохожих. Один из мужчин попытался их разнять, но затем военнослужащий взял бордюрный камень и несколько раз ударил 32-летнего россиянина по голове.

Пострадавший скончался по пути в больницу. Злоумышленников задержали спустя несколько часов после происшествия. Военнослужащие отрицали какую-либо причастность к произошедшему.