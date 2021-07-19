Россиянин ограбил магазин для оплаты съемной квартиры

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Первомайском районе города. Предварительно установлено, что 24-летний россиянин ограбил торговую точку, чтобы заплатить за съемную квартиру. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

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Звонок в полицию поступил от 31-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный похитил денежные средства из кассы магазина, расположенного на улице Надибаидзе. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина, лицо которого скрывала балаклава, зашел в магазин и, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, потребовал денежные средства. Испугавшись, продавец передала злоумышленнику около 9 тысяч рублей, а затем вызвала правоохранителей.

Подозреваемого оперативно задержали, им оказался ранее несудимый житель Владивостока. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что похищенные деньги потратил на оплату проживания в квартире. В отношении него возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранта уголовного дела проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В июне в Набережных Челнах 46-летний мужчина украл из киоска десять коробок с мороженым и раздал его прохожим. Преступник был пойман и признал вину. Мужчина работает формовщиком на частном предприятии. Точно неизвестно, с какой целью он украл мороженое.