Подозреваемая в сбыте наркотиков умерла при задержании в Москве

В Москве на улице Дорогобужская во время задержания скончалась подозреваемая в сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30-летняя женщина проглотила сверток с неизвестным веществом, который у нее был, и потеряла сознание. Полицейские вызвали скорую помощь, приехавшие на место медики констатировали смерть подозреваемой.

По факту произошедшего проводится проверка, тело женщины отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Магадане 69-летняя пенсионерка вступила в организованную преступную группу и продавала наркотики. Установлено, что пожилая россиянка, а также 43-летний организатор наркобизнеса и 35-летний соучастник с января 2016-го по 25 января 2018 года продавали наркотики в крупном размере. Организатор запрещенного бизнеса получил 14 лет исправительной колонии строгого режима, соучастник — 12 лет и 6 месяцев. Пенсионерка проведет 12 лет в колонии общего режима.