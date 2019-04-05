Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки

Из окна отдела полиции в Пскове выпрыгнул задержанный и разбился насмерть, сообщает «Интерфакс».

Тело мужчины было обнаружено вечером 4 апреля возле четырехэтажного здания управления МВД. У погибшего повреждения, характерные для падения с высоты.

Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине. Он был доставлен в отдел внутренних дел для составления протокола. Задержанный попросился в туалет и «неудачно выпрыгнул на улицу через окно».

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за правонарушения.

Следственные органы начали проверку в связи с гибелью задержанного. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Туда также приезжали руководители региональных управлений Следственного комитета и МВД. Проводится служебная проверка. Назначена медицинская судебная экспертиза.

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