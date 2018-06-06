Россиянин сломал ноги при бегстве от полиции и получил срок за убийство

В Калининграде суд отправил в колонию мужчину, расстрелявшего покупателя в магазине и сломавшего обе ноги при бегстве от полиции. Об этом в среду, 6 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в мае прошлого года 25-летний мужчина пришел в один из продуктовых магазинов Калининграда и поссорился там с другим покупателем. Во время конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в противника, причинив ему смертельные раны, а затем скрылся с места происшествия.

Тогда вину за содеянное взял на себя владелец оружия, дальний родственник калининградца. Он был задержан и признался в убийстве, но показания вызвали у следствия сомнения. После того как выяснилось, что мужчина оговаривает себя, чтобы освободить настоящего стрелка от ответственности, обвинения с него были сняты.

«Молодой человек при задержании пытался скрыться от сотрудников полиции, выпрыгнул из окна четвертого этажа и с переломом обеих ног был госпитализирован в лечебное учреждение. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего")», — говорится в сообщении регионального главка.

Центральный районный суд Калининграда приговорил стрелка к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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