Расстрелявший прохожего водитель BMW оказался сыном нотариуса

В Москве задержали водителя внедорожника BMW X5, который расстрелял не уступившего дорогу прохожего. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Подозреваемый оказался сыном столичного нотариуса Игоря Артюха, 32-летним Кириллом Артюхом.

«Кирилл Артюх, расстрелявший из пистолета студента Илью Гулешова, задержан. Сейчас все трое — мама, папа и Кирилл — в отделе (в BMW они тоже были вместе). Ну теперь нотариус Игорь Владимирович должен поделиться с сыном еще одним ценным навыком — красиво соскочить хотя бы на "условку"», — говорится в сообщении.

29 мая сообщалось, что московская полиция объявила в городе план «Перехват» для розыска мужчины, который из-за конфликта расстрелял прохожего. Инцидент произошел у офисного здания в Донском проезде. Пострадавший — 19-летний Илья Г. Преступник выстрелил в него не менее восьми раз. Юноша получил ранения в голову и шею.

Он вместе с подругой переходил по «зебре» дорогу, машины остановились, в том числе черная BMW, пишет «Комсомольская правда». На перекрестке молодые люди расстались, и дальше Илья пошел один. Вплотную к тротуару подъехала та самая машина, из окна которой по юноше открыли стрельбу. Затем BMW скрылся.

Нотариус Игорь Артюх фигурировал в уголовном деле черных риелторов, пишет «Право.ру». Банда из восьми человек с апреля 2005 года до марта 2009 года совершили 28 преступлений, связанных с незаконным приобретением права собственности на квартиры. Они переписывали на себя муниципальное жилье после смерти квартиросъемщика или отбирали квартиры у одиноких людей, злоупотребляющих алкоголем. Следствие считало, что черным риелторам помогал нотариус Артюх, но присяжные в 2013 году его оправдали.

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