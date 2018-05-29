В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего

Московская полиция объявила в городе план «Перехват». Правоохранители разыскивают мужчину, который из-за конфликта расстрелял прохожего, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что инцидент произошел у офисного здания в Донском проезде. В ходе ссоры один из мужчин, предположительно, совершил серию выстрелов в пострадавшего из травматического оружия и скрылся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации источника в экстренных службах, разыскивается внедорожник BMW X5.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадавшим оказался 19-летний Илья Г. Преступник выстрелил в него не менее восьми раз. Юноша получил ранения в голову и шею.

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