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20:43, 14 февраля 2023Мир

Не добившейся ускоренного вступления в ЕС Украине предложили бесплатный роуминг

ЕС предложил внести бесплатный роуминг для украинцев в соглашение об ассоциации

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Еврокомиссия предложила в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза (ЕС) и Украины обеспечить приезжающих в европейское сообщество украинцев бесплатным роумингом. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Приезжающим с Украины больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС, в то время как путешественники из ЕС будут пользоваться теми же правами при посещении Украины», — говорится в релизе.

Ранее источник в одной из делегаций европейских стран на саммите по вступлению Украины в ЕС, проходившем 3 февраля в Брюсселе, заявил, что ускоренное предоставление членства Украины в союзе невозможно.

В 2014 году Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию. Однако соглашение не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

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Глеб Бажуткин
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