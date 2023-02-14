Не добившейся ускоренного вступления в ЕС Украине предложили бесплатный роуминг

ЕС предложил внести бесплатный роуминг для украинцев в соглашение об ассоциации

Еврокомиссия предложила в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза (ЕС) и Украины обеспечить приезжающих в европейское сообщество украинцев бесплатным роумингом. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Приезжающим с Украины больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС, в то время как путешественники из ЕС будут пользоваться теми же правами при посещении Украины», — говорится в релизе.

Ранее источник в одной из делегаций европейских стран на саммите по вступлению Украины в ЕС, проходившем 3 февраля в Брюсселе, заявил, что ускоренное предоставление членства Украины в союзе невозможно.

В 2014 году Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию. Однако соглашение не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.