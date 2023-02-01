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19:46, 1 февраля 2023Бывший СССР

Украине сообщат о невозможности быстрого вступления в ЕС

Politico: Украине сообщат о невозможности быстрого вступления в ЕС в ходе саммита в Киеве
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) собираются сообщить Украине о невозможности быстрого вступления в состав объединения в ходе саммита в Киеве. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Politico со ссылкой на проект заявления.

Отмечается, что в документе указываются лишь расплывчатые гарантии развития процесса вступления Украины в ЕС после того, как будут достигнуты все этапы, установленные союзом.

«ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении комиссии, будут полностью выполнены. Украина подчеркнула свою решимость выполнить необходимые требования, чтобы как можно скорее начать переговоры о вступлении», — говорится в проекте.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе анонсировал, что 3 февраля пройдет саммит по вступлению Украины в Евросоюз и обсуждению «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.

При этом ранее источник в делегации одной из европейских стран заявил, что лидеры Евросоюза не станут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав сообщества.

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Варвара Кошечкина
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