В ЛНР сообщили о прибытии иностранцев в части ВСУ в Харькове

Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в части ВСУ в Харькове и области

Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, отмечено прибытие людей, разговаривающих на английском, французском, немецком и польском языках. Подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Марочко заявил, что иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа.

Он отметил, что делать выводы о принадлежности иностранцев к каким-то конкретным воинским формированиям не представилось возможным, однако у них замечены одинаковые элементы военной экипировки.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что участие польских наемников в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины — не проблема.