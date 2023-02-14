Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:49, 14 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о прибытии иностранцев в части ВСУ в Харькове

Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в части ВСУ в Харькове и области
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и области. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, отмечено прибытие людей, разговаривающих на английском, французском, немецком и польском языках. Подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Марочко заявил, что иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа.

Он отметил, что делать выводы о принадлежности иностранцев к каким-то конкретным воинским формированиям не представилось возможным, однако у них замечены одинаковые элементы военной экипировки.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что участие польских наемников в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины — не проблема.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS
В США приготовились к росту добычи нефти
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
69-летняя модель показала фигуру в своем купальнике из 80-х годов
Япония объявила о планах закупить у США ракеты Tomahawk
В ЛНР сообщили о прибытии иностранцев в части ВСУ в Харькове
Стало известно о готовящейся отставке первого заместителя главы МЧС России
Россиянка посетила Таиланд и объяснила дружелюбие тайцев любовью к деньгам
Вышел новый трейлер третьей части фильма «Стражи Галактики»
Москвичка назвала правила романтических отношений с иностранцами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.