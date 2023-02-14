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23:30, 14 февраля 2023Россия

В Совфеде призвали Сербию обратиться за помощью к России

Сенатор Климов призвал Сербию обратиться за помощью к России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в беседе с Ura.ru выразил уверенность в том, что Россия может оказать Сербии необходимую помощь, призвав Белград в случае необходимости обратиться к Москве с данным запросом.

«У них (Сербии — прим. «Ленты.ру») давно проблемы. Я очень хорошо отношусь к Сербии и сербскому народу. Для начала нужно, чтобы от них поступило обращение», — заявил сенатор.

Он напомнил, что Россия оказала помощь Сирии после соответствующего обращения властей страны. По его словам, подобная поддержка других государств без их просьбы «слабо соответствует уставу ООН».

Климов добавил, что на сегодняшний день Сербия не может защититься от давления со стороны западных стран.

Ранее президент США Джо Байден предложил своему сербскому коллеге Александру Вучичу в поздравлении по случаю Дня независимости Сербии призвать Россию к ответу за события на Украине.

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Марина Совина
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