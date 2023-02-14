Байден предложил Сербии призвать Россию к ответу за события на Украине

Президент США Байден предложил сербскому лидеру Вучичу призвать РФ к ответу за Украину

Президент США Джо Байден предложил своему сербскому коллеге Александру Вучичу в поздравлении по случаю Дня независимости Сербии призвать Россию к ответу за события на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Вучича.

«Мы должны вместе продолжить поддерживать народ Украины и призвать Россию к ответу за ее несправедливую и беспричинную войну против Украины», — говорится в поздравлении Байдена.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. «Перед Сербией стоит важный выбор. Сербы могут сделать его и сигнализировать об этом введенными против России санкциями», — сказал специальный посланник США по Сербии и Косово Габриэль Эскобар.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе со своего поста. Он также предположил, что Сербию в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.