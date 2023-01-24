Euronews: США предложили Сербии поддержку в обмен на введение санкций против России

Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. Об этом пишет Euronews.

«Перед Сербией стоит важный выбор. Сербы могут сделать его и сигнализировать об этом введенными против России санкциями», — цитирует канал специального посланника США по Сербии и Косово Габриэля Эскобара.

По его словам, для Белграда невыгодно в этом вопросе быть в стороне от европейского сообщества. «Все в Европе должны ввести санкции, исходя из того, что происходит в Украине», — сказал он.

Американский дипломат добавил, что в случае готовности Сербии присоединиться к антироссийским санкциям Вашингтон и Брюссель могут попросить власти непризнанного Косово удовлетворить требование Белграда о предоставлении сербам права жить в Северном Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе со своего поста. Он также предположил, что Сербию в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.