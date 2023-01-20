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21:18, 20 января 2023Мир

Президент Сербии предсказал стране нелегкие дни

Президент Сербии Вучич заявил, что страну ожидает много тяжелых решений и нелегких дней
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на текущий момент он сделал все, что мог для сохранения Сербии. «Люди должны знать, что здесь нет ни хороших, ни сладких разговоров. Единственное, что я могу сказать, что я действительно сделал все возможное, чтобы сохранить и защитить Сербию, что я еще хотя бы некоторое время буду делать», — заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, США и Европейский союз интересуют только санкции против России и независимость Косово. «Просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год», — сказал сербский лидер.

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Марина Совина
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