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19:44, 18 января 2023Мир

Вучич заявил о неспособности Запада воспринимать иные взгляды

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды
СюжетСанкции против России:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Запад не способен воспринимать иные взгляды. США и Европейский союз интересуют только санкции против России и независимость Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает — санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против — их противники. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы на борьбу против России. Он указал, что не стоит быть наивными, подчеркнув, что Вашингтон не на стороне Сербии. Вучич отметил, что американские власти стараются вести себя рационально и не тратить энергию впустую.

Президент также усомнился в том, что страна поддержит санкции Запада против России. По его словам, после парламентских выборов в Сербии «произошел разворот»: все стали поддерживать санкции, тогда как сам Вучич был против этого. «Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что мы будем их вводить», — отметил он, напомнив, что Сербия и сама страдала от санкций в 1990-х годах. «Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что должны сносить памятники?» — поинтересовался президент.

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Анжелика Бережная
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