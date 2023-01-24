Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе с поста

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе со своего поста, если это поможет спасти страну, передает ТАСС.

«Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. (…) Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — подчеркнул политик.

Ранее Вучич рассказал, что Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России. Он отметил, что Запад фактически ставит Белграду новые переговорные рамки, вынуждая принять условия нового франко-германского плана переговоров с Приштиной. В противном случае будут приняты всеохватывающие политические и экономические меры, которые нанесут большой ущерб Республике Сербия, подчеркнул Вучич.

Сербский лидер заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты и Евросоюз интересуют только антироссийские санкции и независимость непризнанного Косово.

Вучич также предположил, что Сербию в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.

