Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада за позицию Сербии по России

Вучич: Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции и санкциями за позицию по России

Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич в ходе обращения к нации. Его цитирует ТАСС.

По словам Вучича, российско-украинский конфликт стал одной из самых больших проблем для Сербии, потому что страна отказалась вводить санкции против России, а также из-за постоянных инцидентов, спровоцированных властями непризнанного Косова.

Он отметил, что Запад фактически ставит Белграду новые переговорные рамки, вынуждая принять план нового франко-германского плана переговоров с Приштиной. В противном случае будут приняты всеохватывающие политические и экономические меры, которые нанесут большой ущерб Республике Сербия, подчеркнул Вучич.

Ранее сербский лидер заявил, что Запад не способен воспринимать иные взгляды. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты и Евросоюз интересуют только антироссийские санкции и независимость Косова.

Вучич также предположил, что Сербию в будущем ожидает много тяжелых решений и нелегких дней. По словам президента, на текущий момент он сделал все, что мог, для сохранения государства.

