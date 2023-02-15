Захарова назвала поздравление Байдена в адрес Вучича хамским

Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американский президент Джо Байден совершил хамский поступок, поздравив сербского лидера Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также назвала слова Байдена попыткой давления на Сербию. «Это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов на самом деле неприкрытого давления», — убеждена Захарова.

В своем поздравлении американский политик предложил сербскому коллеге призвать Россию к ответу за конфликт на Украине. Как говорили источники издания Euronews, власти США также предлагали Сербии экономическую и дипломатическую поддержку, если та присоединится к санкциям против России.