Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 15 февраля 2023Мир

Захарова назвала поздравление Байдена в адрес Вучича хамским

Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии неприкрытым хамством
Начало событий в новости Байден предложил Сербии призвать Россию к ответу за события на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американский президент Джо Байден совершил хамский поступок, поздравив сербского лидера Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Ее слова приводит РИА Новости.

Она также назвала слова Байдена попыткой давления на Сербию. «Это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов на самом деле неприкрытого давления», — убеждена Захарова.

В своем поздравлении американский политик предложил сербскому коллеге призвать Россию к ответу за конфликт на Украине. Как говорили источники издания Euronews, власти США также предлагали Сербии экономическую и дипломатическую поддержку, если та присоединится к санкциям против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых
Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции
В ДНР заявили об использовании машин скорой помощи для переброски резервов ВСУ
Бывший президент Киргизии отправился на лечение в Испанию
Зеленский присвоил название «Эдельвейс» горно-штурмовой бригаде ВСУ
Предсказан резкий рост интереса российских туристов к одной мусульманской стране
Названы лучшие города России для покупки жилья на маткапитал
Голы российских игроков помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
Захарова назвала поздравление Байдена в адрес Вучича хамским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.