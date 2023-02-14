В 19 регионах России в 2022 году выросли продажи жилья

РБК: в 19 регионах России в 2022 году выросли продажи квартир в новостройках

В 19 российских регионах по итогам прошлого года выросли продажи квартир в новостройках. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росреестра.

По данным издания, за 2022 год в России спрос на новостройки снизился на 21,7 процента, до 703 тысяч квартир — в абсолютном выражении продажи сократились на 195 тысяч квартир. Отмечается, что спрос рос в основном в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Спрос на первичном рынке вырос только в Ленинградской области и Красноярском крае — в Ленобласти за 2022 год продажи квартир в новостройках выросли почти на восемь процентов. В целом, в остальных регионах, где в прошлом году было продано больше семи тысяч квартир в новостройках, продажи снизились.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 21 процент, в среднем составив на конец января 55 тысяч рублей в месяц.