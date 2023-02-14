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02:37, 14 февраля 2023Среда обитания

В Москве снизилась стоимость аренды квартир

«Авито Недвижимость»: стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 21 процент
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 21 процент, в среднем составив на конец января 55 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Недвижимость».

Отмечается, что за год сильнее всего снизилась цена на аренду трехкомнатных квартир — на 36 процентов. Аренда двухкомнатных квартир в столице за год подешевела на 16 процентов. Студии и однокомнатные квартиры потеряли в цене 17 и 7 процентов соответственно.

«В среднем месячная аренда "однушки" в Москве обойдется в 39 тысяч рублей, студии — 40 тысяч, "двушки" — 54 тысячи. Значительно больше придется заплатить за "трешку" — 88 тысяч рублей», — сообщил представитель «Авито Недвижимости».

Ранее генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что в 2023 году спрос на аренду жилья в России будет повышаться. По словам эксперта, продажи жилья на данный момент существенно замедлились, и россияне переключились на аренду. В течение года тренд может усилиться.

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Марина Совина
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