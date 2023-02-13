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08:51, 13 февраля 2023Среда обитания

Россияне переключились на аренду жилья

«Мир квартир»: в 2023 году в России повысится спрос на аренду жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году спрос на аренду жилья в России будет повышаться. Такое развитие событий этому сегменту рынка спрогнозировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, продажи жилья на данный момент существенно замедлились, и россияне переключились на аренду. В течение года тренд может усилиться. Луценко объяснил, что до этого стоимость аренды не повышалась, при этом размер взноса по ипотеке стал проигрывать ежемесячному платежу за аренду.

В компании выяснили, что в январе 2023 года однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 0,6 процента. Больше всего подобные объекты прибывали в цене во Владивостоке и Санкт-Петербург — на шесть процентов в каждом, а также в Воронеже, где зафиксировали динамику в пять процентов.

Ранее аналитики сервиса «Домклик» выяснили, что в январе 2023 года дешевле всего снять квартиру в Москве можно было в районе Внуково. Второе место по ставкам аренды «однушек» поделили Бирюлево Западное и Капотня.

Нина Ташевская
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