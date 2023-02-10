Названы районы Москвы с дешевыми квартирами для аренды

«Домклик»: дешевые квартиры сдают в районах Внуково, Бирюлево Западное и Капотня

В январе 2023 года дешевле всего снять квартиру в Москве можно в районе Внуково. Локации столицы с недорогим жильем для аренды назвали аналитики сервиса «Домклик» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, однокомнатную квартиру во Внуково (часть Западного АО, расположенная за МКАД) можно снять в среднем за 25 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатную — за 31,2 тысячи рублей в месяц. Второе место по ставкам аренды «однушек» поделили Бирюлево Западное и Капотня — такие квартиры в этих районах сдают в среднем за 30 тысяч рублей в месяц. Третье место занимает район Кузьминки — там арендовать «однушку» можно в среднем за 32 тысячи рублей в месяц.

На второй строчке по стоимости съемных «двушек» оказалась Капотня со средней ставкой 37 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Бирюлево Западное, где арендовать двухкомнатную квартиру можно за 38 тысяч рублей в месяц.

В «Домклике» отметили, что предложение жилья для аренды в Москве выросло на шесть процентов по сравнению с декабрем 2022 года. «Что касается спроса, то в январе этого года количество звонков по объявлениям относительно декабря снизилось совсем незначительно — на 1,3 процента. Если же сравнивать январь 2022 года к январю этого года, то количество звонков снизилось на 6,6 процента», — пояснил руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев.

При этом ставки по долгосрочной аренде жилья снизились в большинстве административных округов Москвы, уточняют специалисты. В компании ожидают, что в ближайшем будущем цены на съемные квартиры не изменятся.

Ранее специалисты «Авито Недвижимости» выяснили, что Москва стала лидером по снижению цен на долгосрочную аренду квартир — за год ставки найма упали на 21,4 процента, до 55 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Санкт-Петербург — там съемное жилье подешевело на 10 процентов за год, до 27 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Ленинградская область со снижением показателя на 4,8 процента, до 20 тысяч рублей в месяц.