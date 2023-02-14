Инстасамка увеличила размер гонорара в пять раз после отмены тура по России

Гонорар рэперши Инстасамки вырос в пять раз после отмены концертного тура по России

Российская хип-хоп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, увеличила размер своего гонорара в пять раз после отмены ее концертного тура по России. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

До отмены российского тура стоимость выступления рэперши составляла от 800 тысяч рублей до одного миллиона. Сейчас гонорар певицы равен 5 миллионам рублей, при определенных договоренностях цена может снизиться до 3,5 миллиона.

Помимо этого, ранее в райдере Инстасамки было указано, что она и ее команда могут передвигаться на автомобиле класса «Комфорт», теперь же — только на «бизнес-классе». В обновленном райдере также указали, что артистка может рекламировать со сцены все, что захочет (ранее Инстасамку обвиняли в продвижении магазинов запрещенных веществ).

В условиях проведения концерта артистки указано, что ей необходима личная охрана, проживание в пятизвездочном отеле (до отмены тура в райдере указывался четырехзвездочный), перелет до места проведения выступления бизнес-классом, а также трехразовое питание.

В случае, если исполнительницу и ее команду не устроит выбранный организаторами ресторан, они будут вынуждены выплатить артистке и ее сотрудникам суточные в размере 5 тысяч рублей на человека.

Ранее глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.

После высказываний Мизулиной организаторы предстоящих концертов артистки в разных городах России начали объявлять об отменах выступлений.