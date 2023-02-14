Российского студента и подростка обвинили в диверсии на железной дороге

РБК: в Пензе студента и подростка обвинили в диверсии за поджоги на железной дороге

В Пензе правоохранители задержали четверых подозреваемых в совершении поджогов на железной дороге, среди них оказались 19-летний студент местного вуза и 16-летний подросток. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 281 («Диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, вечером 21 декабря четверо местных жителей подожгли релейный шкаф светофора между железнодорожными станциями, а на следующий день — оборудование контактной сети. Совершить преступление за вознаграждение предложил неизвестный пользователь в Telegram. Трое фигурантов в настоящее время находятся в СИЗО, а несовершеннолетний — под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный в камуфляже повредил железнодорожные пути на Курском направлении.