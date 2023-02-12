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18:52, 12 февраля 2023Силовые структуры

Мужчина в камуфляжном костюме повредил железнодорожные пути в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный в камуфляже повредил железнодорожные пути на Курском направлении

Фото: Mahmoud Hassano / Unsplash

В Подмосковье мужчина в камуфляжном костюме повредил железнодорожные пути на Курском направлении, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, злоумышленник заблокировал стрелочный провод упорной закладкой и перевязал его толстой проволокой. Подозрительного мужчину в камуфляже и без сигнального жилета заметил машинист поезда, о чем сообщил руководству.

В ходе проверки были установлены повреждения путей. Теперь делом занимаются правоохранительные органы, личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье ФСБ задержала троих подростков.

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Илона Палей
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Мужчина в камуфляжном костюме повредил железнодорожные пути в Подмосковье
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