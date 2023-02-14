В МИД Италии оценили создание спецтрибунала по Украине

Глава МИД Италии Таяни поддержал идею создания спецтрибунала по преступлениям на Украине

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни оценил идею создания специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе публичного мероприятия в Риме, пишет агентство Ansa.

«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик.

Таяни напомнил, что Рим никогда не объявлял войну России и не направлял оружие Киеву для поражения российской территории. «У нас проблема с руководством, но не с народом», — заключил глава МИД.

Ранее Таяни заявил, что Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики. По словам дипломата, Италия защищает международное право, которое нарушила Россия, начав специальную военную операцию на Украине. «Никто нам ничего не навязывает, мы демократическая страна, в которой решения принимает парламент», — добавил он.