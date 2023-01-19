В Италии ответили на заявление Лаврова про антироссийскую политику Рима

В Италии ответили на заявление главы МИД РФ Лаврова про антироссийскую политику Рима

Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его цитирует ТАСС.

«Мы не представляем антироссийский фронт, это Россия создала антизападный фронт», — заявил итальянский дипломат, комментируя заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова.

По словам Таяни, Италия защищает международное право, которое нарушила Россия, начав специальную военную операцию на Украине. «Никто нам ничего не навязывает, мы демократическая страна, в которой решения принимает парламент», — добавил он.

В среду, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии. По словам дипломата, она сопоставима с позицией Греции и Кипра, поскольку в прошлом эти страны были одними из наиболее дружественно расположенных к России. Тем не менее Рим перешел не просто в ряды тех, кто вводит санкции против Москвы, а в ряды лидеров антироссийской риторики, отметил министр.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций. По его мнению, они направлены на смену политического руководства в России, революцию.