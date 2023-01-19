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15:03, 19 января 2023Мир

В Италии ответили на заявление Лаврова про антироссийскую политику Рима

В Италии ответили на заявление главы МИД РФ Лаврова про антироссийскую политику Рима
СюжетСанкции против России:

Фото: Vincenzo Nuzzolese / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его цитирует ТАСС.

«Мы не представляем антироссийский фронт, это Россия создала антизападный фронт», — заявил итальянский дипломат, комментируя заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова.

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По словам Таяни, Италия защищает международное право, которое нарушила Россия, начав специальную военную операцию на Украине. «Никто нам ничего не навязывает, мы демократическая страна, в которой решения принимает парламент», — добавил он.

В среду, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии. По словам дипломата, она сопоставима с позицией Греции и Кипра, поскольку в прошлом эти страны были одними из наиболее дружественно расположенных к России. Тем не менее Рим перешел не просто в ряды тех, кто вводит санкции против Москвы, а в ряды лидеров антироссийской риторики, отметил министр.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций. По его мнению, они направлены на смену политического руководства в России, революцию.

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Глеб Бажуткин
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