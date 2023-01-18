Лавров назвал настоящую цель антироссийских санкций

Лавров: санкции Запада нацелены на смещение политического руководства России и революцию

Санкции Запада нацелены на революцию и смещение нынешнего политического руководства России. Цель антироссийских рестрикций назвал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Санкции против России открыто декларируются [Западом] как направленные на то, чтобы [российский] народ совершил революцию против нынешних руководителей России. Здесь уже никаких приличий никто соблюдать не собирается», — заявил министр.

Ранее Лавров говорил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Также он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.