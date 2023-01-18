Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 18 января 2023Мир

Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии

Лавров заявил, что антироссийская политика Италии отражает навязанную линию конфронтации

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, позиция Италии сопоставима с позицией Греции и Кипра, поскольку в прошлом эти страны были одними из наиболее дружественно расположенных к России стран. Тем не менее Рим не просто перешел в ряды тех, кто вводит санкции против Москвы, а в ряды лидеров антироссийских действий, риторики.

«Осмелюсь сказать, что то, как сейчас Италия реагирует на происходящее, скорее отражает навязанную Европе линию агрессивной конфронтации, нежели интересы итальянского народа», — заявил глава ведомства.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций. По его мнению, они направлены на смену политического руководства в России, революцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ
Москве предрекли дефицит одного вида новостроек
Норвегия открыла новое месторождение газа
Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору
Церковь Англии отказалась венчать однополые пары
Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Лавров высказался об отправке миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана
Названы самые популярные ноутбуки в России
Рост цен в еврозоне замедлился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.