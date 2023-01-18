Лавров заявил, что антироссийская политика Италии отражает навязанную линию конфронтации

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал антироссийскую политику Италии. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, позиция Италии сопоставима с позицией Греции и Кипра, поскольку в прошлом эти страны были одними из наиболее дружественно расположенных к России стран. Тем не менее Рим не просто перешел в ряды тех, кто вводит санкции против Москвы, а в ряды лидеров антироссийских действий, риторики.

«Осмелюсь сказать, что то, как сейчас Италия реагирует на происходящее, скорее отражает навязанную Европе линию агрессивной конфронтации, нежели интересы итальянского народа», — заявил глава ведомства.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций. По его мнению, они направлены на смену политического руководства в России, революцию.