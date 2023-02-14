Мужчина признался в хранении детского порно на собеседовании в полицию

Action News 5: американец пришел устраиваться на работу в полицию и попал за решетку

В американском штате Аризона мужчина пытался устроиться в полицию, но попал за решетку после собеседования. Об этом сообщает Action News 5.

25-летний Сергио Селайя пришел устраиваться на работу в полицию. Во время собеседования он проходил тест на полиграфе, в ходе которого признался в хранении детского порно.

Американец рассказал, что до сих пор хранит видео, которое снял со своей бывшей девушкой, когда они были подростками. Он также сообщил, что заходил на сайт, с которого ему отправляли видео секса несовершеннолетних девушек.

В ходе обыска дома у мужчины полицейские обнаружили накопитель и ноутбук с тысячами фото и видео порнографического содержания. На видеозаписях были дети в возрасте от пяти до 15 лет. Селайя заявил, что хранил этот контент для себя и использовал VPN, чтобы зашифровать свое соединение.

Мужчина сообщил полицейским, что знал, что хранение детского порно незаконно. Он отметил, что хотел стереть фотографии и видео или выбросить диск, на котором они хранились, но в конце концов решил сохранить его.

Ранее сообщалось, что полиция в американском городе Эйвон-Парк, штат Флорида, арестовала мужчину и предъявила ему 1182 обвинения в преступлениях, связанных с хранением и распространением детского порно. Если его признают виновным по всем обвинениям, ему грозит пожизненное тюремное заключение.