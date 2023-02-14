Астрофизик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем

Астрофизик Иванов: похожие на НЛО в небе над Китаем объекты могут быть шарами с диодами

Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты (НЛО) могут быть праздничными шарами с фотодиодами, заявил руководитель Астрофизической оптической обсерватории Кубанского государственного университета (КубГУ) Александр Иванов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их могли запустить цепочкой. Как уточнил эксперт, работники обсерватории наблюдали похожий инцидент летом и сначала подумали, что это спутники. «Но когда навели техникой, то увидели, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами, которые излучают свет. В данном случае, это скорее всего обычные шары», — объяснил он появление НЛО над Китаем.

Ученый добавил, что сильный поток теплого воздуха может поднять шары довольно высоко от земли — до 500-800 метров.

Ранее сообщалось, что жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили НЛО, который пролетел в небе цепочкой из светящихся шаров. Очевидцы подчеркнули, что объекты не были похожи на обычного воздушного змея, и загорались один за другим.