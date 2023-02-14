В соседней с Россией провинции Китая заметили НЛО

Жители соседней с Россией китайской провинции заметили НЛО

Жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили НЛО, который пролетел в небе цепочкой из светящихся шаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайские СМИ сообщили, что пролет НЛО был зафиксирован в соседней с России провинции Китая 13 февраля в 17:23 (12:23 по московскому времени). Очевидцы подчеркнули, что объекты не были похожи на обычного воздушного змея, и загорались один за другим.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде.