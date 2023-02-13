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23:09, 13 февраля 2023Мир

Байден поручил создать группу для анализа феномена НЛО

Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Байден через своего советника по национальной безопасности дал распоряжение межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

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Кирби отметил, что хотя феномен НЛО известен давно, до Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его изучения, однако нынешний президент США «все это изменил».

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что последние ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США не указывают на внеземную активность.

Ранее стало известно, что Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 10 февраля, летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

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Марина Совина
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