Военные США сбили аэростат над Аляской

Джон Кирби заявил, что военные США по приказу Байдена сбили аэростат над штатом Аляска

Американские военные в пятницу, 10 февраля, сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.

Могу подтвердить, что министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски Джон Кирби Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США

По словам Кирби, аэростат, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой, летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. При этом его принадлежность и назначение не установлены.

Кирби добавил, что сбить объект военным отдал приказ президент США Джо Байден, он был сбит истребителями и упал на лед в территориальных водах США.

Китайский «шпионский шар»

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные его сбили по приказу Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект «использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США». Позже высокопоставленные представители армии и национальной безопасности США подтвердили, что воздушный «шар-шпион» был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Позиция Пекина

После обнаружения аэростата Министерство иностранных дел Китая выразило сожаления из-за того, что аппарат оказался «из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно» на американской территорией. В ведомстве объяснили, что это был метеорологический зонд, который сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования [проблемы] Мао Нин Официальный представитель МИД КНР

Реагируя на уничтожение китайского аппарата американскими военными, МИД Китая выразил недовольство. Комментируя уничтожение объекта, Пекин выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Китайская сторона также назвала действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, подчеркнув, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.

Санкции США

В четверг, 9 февраля, Госдепартамент США заявил, что рассмотрит возможность принятия санкционных мер против лиц и организаций из Китая, связанных с армией КНР и причастных к инциденту с аэростатом. В ведомстве утверждают, что уверены в прямых связях компании-изготовителя зонда и армии Китая, ссылаясь на официальный портал закупок для армии.

Уже в пятницу, 10 февраля, Министерство торговли США ввело санкции против шести юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли.

В Вашингтоне полагают, что деятельность внесенных в «черный список» организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Основанием для введения рестрикций стала поддержка ими усилий Пекина по модернизации вооруженных сил, в частности, армейских аэрокосмических программ, в том числе создание дирижаблей и аэростатов, а также связанных с ними материалов и компонентов.