США ввели санкции против шести китайских компаний после ситуации с аэростатом

Минторг США внес в «черный список» 6 компаний КНР, связанных с аэрокосмической отраслью

Министерство торговли США в пятницу, 10 февраля, ввело санкции против шести юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли после ситуации с аэростатом над американской территорией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное ведомством заявление.

В «черный список» China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Beijing Nanjiang Aerospace Technology, , Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

В Вашингтоне полагают, что деятельность этих организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Основанием для введения рестрикций стала поддержка ими усилий Пекина по модернизации вооруженных сил, в частности, армейских аэрокосмических программ, в том числе создание дирижаблей и аэростатов, а также связанных с ними материалов и компонентов.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств. Отмечается, что китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных.

10 февраля в Белом доме заявили, что американские военные сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. Принадлежность и назначение аэростата не установлены.