США собрались ввести санкции из-за инцидента с китайским шпионским аэростатом

Госдеп США допустил введение санкций против лиц из Китая, причастных к полету аэростата

Госдепартамент США заявил, что рассмотрит возможность принятия санкционных мер против лиц и организаций из Китая, связанных с армией КНР и причастных к недавнему инциденту со шпионским аэростатом над территорией Штатов. Об этом сообщает The New York Times.

Госдеп также огласил намерение активнее разоблачать масштабную слежку со стороны Китая, которая «представляет угрозу нашей национальной безопасности, а также нашим союзникам и партнерам».

В ведомстве утверждают, что уверены в прямых связях компании-изготовителя зонда и армии Китая, ссылаясь на официальный портал закупок для армии. Госдеп не раскрыл название фирмы, но указал, что на ее сайте есть ролики предыдущих полетов подобных аэростатов с похожими схемами движения.

Ранее высокопоставленные представители армии и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Его сбили в воскресенье, 5 февраля.