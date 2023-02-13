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22:13, 13 февраля 2023Мир

Белый дом прокомментировал версию о внеземном происхождении сбитых объектов

Жан-Пьер: ситуации со сбитыми воздушными объектами не указывают на внеземную активность
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Белый дом заявил, что последние ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США не указывают на внеземную активность. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга прокомментировала версию о внеземном происхождении объектов.

«Нет указаний на инопланетян или внеземную активность в контексте сбитых объектов», — заявила Жан-Пьер.

Она отметила важность установления этого факта, поскольку «в последнее время об этом многое говорится».

Ранее стало известно, что Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 10 февраля, летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

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Марина Совина
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