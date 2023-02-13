Американские военные допустили внеземное происхождение сбитых над США объектов

Северное командование ВС США не исключило внеземное происхождение сбитых над США объектов

Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 11 февраля, летательный аппарат имеет внеземное происхождение. Такой ответ дал глава командования, генерал ВС США Глен ван Херк на вопрос журналистки о том, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе над страной летательных аппаратов, передает Reuters.

«Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — сказал глава командования Глен ван Херк. Американский генерал отметил, что на данный момент военные продолжают оценивать каждую неизвестную угрозу или потенциальную угрозу, которая приближается к Северной Америке, и предпринимают попытки идентифицировать их.

10 февраля военные США сбили «высотный объект», вошедший в воздушное пространство США над штатом Аляска. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, аэростат, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой, летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации. При этом принадлежность и назначение объекта над Аляской не установлены.