В России не увидели условий для начала переговоров со стороны США

Сенатор Климов заявил, что в США отсутствует консенсус по началу переговоров с Россией

В США отсутствует консенсус относительно начала переговоров с Москвой. Страна одобрит начало переговорного процесса только в случае экзистенциальной угрозы, которая на данный момент, по мнению ряда американских политиков, не наблюдается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член Совфеда Андрей Климов.

«Конечно, даже теоретически, рано или поздно американцам придется договариваться с Россией, но естественно, сделать это им хотелось бы на собственных условиях», — сказал сенатора.

По словам Климова, в США сейчас существуют полярные мнения. Одни сходятся на том, что сила на стороне Вашингтона, другие указывают на то, что продолжение украинского конфликта противоречит стратегическим интересам США, и считают необходимым завершение противостояния.

«Американский политический класс устроен так, что не пойдет ни на какие уступки, пока не почувствует прямой угрозы национальным интересам, экзистенциальной угрозы. До тех пор, пока США не скажут свое веское слово, их марионетки будут продолжать выполнять указы», — уверен сенатор.

Он заключил, что российские политики, дипломаты должны также выстраивать контакт с международным большинством с тем, чтобы убедить мир в необходимости противостоять США и остановить их гегемонию.

«Мир должен понимать, что это в его интересах. Тогда наша желанная победа может быть достигнута быстрее и гарантированнее», — подчеркнул политик.

Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, так как в дальнейшем Киеву будет сложнее получать помощь. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на должностные лица.