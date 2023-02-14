Стало известно о давлении США на Украину

WP: США оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия

Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, так как в дальнейшем Киеву будет сложнее получать помощь. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на должностные лица.

В Белом доме сообщили, что, благодаря помощи, недавно предоставленной США и союзниками, Украина может решительно изменить ход конфликта. По словам одного из чиновников, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи, что и в настоящее время, будет сложно.

«Мы продолжим пытаться внушить им [руководству Украины], что мы ничего не можем делать вечно», — заявил один из собеседников издания. Отмечается, по мнению американского лидера и его советников, поддерживать Киев станет сложнее, когда он исчерпает текущий пакет помощи. По данным издания, это может произойти уже летом.

Чиновникам подчеркнули, что украинские власти тратят значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, президент Украины Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу граждан страны.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы необходимая помощь предоставлялась Украине быстрее.

В то же время 10 февраля сообщалось, что ряд конгрессменов США представили «Резолюцию об усталости от Украины», в которой призвали прекратить поставки оружия и финансовую поддержку страны.