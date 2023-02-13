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00:57, 13 февраля 2023Мир

В Конгрессе США пообещали продолжать помогать Украине

Конгрессмен Маккол заявил о достаточном количестве сторонников помощи Украине

Фото: Jim Bourg / Reuters

Председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пообещал, что поддержка Украины продолжится. Таким образом он прокомментировал проект резолюции о прекращении военной и финансовой помощи Киеву, представленный членами Республиканской партии, передает CBS.

По словам Маккола, в Конгрессе достаточно сторонников помощи Украине среди как демократов, так и республиканцев. «Я все еще очень уверен, что мы предоставим им [украинцам] всю необходимую поддержку. Мне бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, чтобы они могли скорее победить», — сказал он.

Конгрессмен отметил, что большинство законодателей поддерживают продолжение помощи, однако, добавил он, в обеих партиях есть фракции, которые выступают против. Он подчеркнул, что необходимо просвещать тех, кто придерживается подобной позиции, считая, что помощь Украине мешает в решении внутренних проблем Соединенных Штатов. «Мы можем и то, и то. Мы великая страна», — заявил Маккол.

Ранее сообщалось, что одиннадцать конгрессменов-республиканцев представили «Резолюцию об усталости от Украины». Они хотят добиться прекращения поставок оружия и финансовой поддержки Киева, а также призывают прийти к мирному соглашению.

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Варвара Кузьмина
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