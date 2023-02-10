В США выступили против военной и финансовой помощи Украине
Республиканцы в США представили резолюцию против военной и финансовой помощи Украине
Члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона, передает Newsweek.
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