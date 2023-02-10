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08:59, 10 февраля 2023Мир

В США выступили против военной и финансовой помощи Украине

Республиканцы в США представили резолюцию против военной и финансовой помощи Украине
Мэтт Гаетц

Мэтт Гаетц. Фото: Alex Brandon / AP

Члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона, передает Newsweek.

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Виктория Кондратьева
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