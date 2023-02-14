Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка российских войск «Центр» нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Терны и Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметов Вооруженных сил России были ликвидированы до 100 бойцов противника. Кроме того, уничтожены три бронемашины, два автомобиля, гаубица д-30 и установка реактивной системы залпового огня «Град».

Конашенков также сообщил, что на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена украинская гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области успешно поражены два склада с боеприпасами ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8377 единиц военной автомобильной спецтехники, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7859 боевых бронемашин, 404 зенитных ракетных комплекса, 3121 беспилотник, 385 самолетов и 208 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, российские войска за месяц уничтожили 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Киев несет значительные потери, несмотря на поставку оружия Западом.