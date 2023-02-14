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14:34, 14 февраля 2023Россия

Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: : Алексей Майшев / РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Терны и Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметов Вооруженных сил России были ликвидированы до 100 бойцов противника. Кроме того, уничтожены три бронемашины, два автомобиля, гаубица д-30 и установка реактивной системы залпового огня «Град».

Конашенков также сообщил, что на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена украинская гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районах Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области успешно поражены два склада с боеприпасами ВСУ.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8377 единиц военной автомобильной спецтехники, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7859 боевых бронемашин, 404 зенитных ракетных комплекса, 3121 беспилотник, 385 самолетов и 208 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, российские войска за месяц уничтожили 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Киев несет значительные потери, несмотря на поставку оружия Западом.

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Константин Лысяков
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