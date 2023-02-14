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19:53, 14 февраля 2023Бывший СССР

Латвия установила вековой антирекорд рождаемости

Департамент статистики Латвии сообщил о самом низком показателе рождаемости за 100 лет

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Латвия в 2022 году установила вековой антирекорд рождаемости — число новых граждан республики составило 15 535, что является самым низким показателем для страны за 100 лет, с 1922 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на латвийский департамент статистики.

«По сравнению с 2021 годом рождаемость упала на 10,8 процента», — отмечается в сообщении.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Латвии в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств. В международном органе заявили, что такая политика Риги нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка.

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Василий Мека
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