Латвия установила вековой антирекорд рождаемости

Департамент статистики Латвии сообщил о самом низком показателе рождаемости за 100 лет

Латвия в 2022 году установила вековой антирекорд рождаемости — число новых граждан республики составило 15 535, что является самым низким показателем для страны за 100 лет, с 1922 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на латвийский департамент статистики.

«По сравнению с 2021 годом рождаемость упала на 10,8 процента», — отмечается в сообщении.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Латвии в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств. В международном органе заявили, что такая политика Риги нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка.